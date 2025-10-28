Володин раскрыл назначение ракеты «Буревестник»
Володин предложил депутатам Госдумы официально поблагодарить разработчиков оружия
Российская крылатая ракета «Буревестник» стала прямым ответом тем государствам и силам, которые пытаются посягнуть на суверенитет и свободу России. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«„Буревестник“ — это ответ тем, кто пытается посягать на наш суверенитет, свободу. Это оружие является гарантом в целом мире права на справедливость, многополярность», — сказал Володин, цитирует «Дума ТВ». Важным аспектом выступления стало выражение благодарности всем, кто был задействован в создании уникального оружия. Володин предложил депутатам Госдумы официально поблагодарить разработчиков, инженеров, научных сотрудников, а также выразить признательность президенту страны, который, по его словам, «верил и сделал все для того, чтобы оружие продемонстрировало свою эффективность».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой, завершились успешно. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинформировал президента о результатах испытаний — ракета совершила полет протяженностью 14 тысяч километров, и это, по его словам, не предел возможностей.
