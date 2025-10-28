Володин раскрыл назначение ракеты «Буревестник»

«„Буревестник“ — это ответ тем, кто пытается посягать на наш суверенитет, свободу. Это оружие является гарантом в целом мире права на справедливость, многополярность», — сказал Володин, цитирует «Дума ТВ». Важным аспектом выступления стало выражение благодарности всем, кто был задействован в создании уникального оружия. Володин предложил депутатам Госдумы официально поблагодарить разработчиков, инженеров, научных сотрудников, а также выразить признательность президенту страны, который, по его словам, «верил и сделал все для того, чтобы оружие продемонстрировало свою эффективность».