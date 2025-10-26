Американская ракета Tomahawk уступает «Буревестнику» в скорости Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Taylor DiMartino

Завершены испытания российской крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, в ходе своего визита в командный пункт объединенной группировки войск.

Российская ракета обладает несколькими отличительными чертами, что делает ее уникальной и не имеющей аналогов во всем мире. В частности, «Буревестник» выделяется своей ядерной энергетической установкой и повышенной незаметностью.

Несмотря на то, что аналогов у «Буревестника» в мире нет, существуют иностранные ракеты, которые существенно уступают ему. Чем ракеты США и Китая проигрывают российской — в материале URA.RU.

Tomahawk (США)

Американская ракета Tomahawk явно проигрывает «Буревестнику» по многим параметрам. Среди них — ограниченная скорость полета американской ракеты (около 880 км/ч), что облегчает возможность ее перехвата. Тем временем российская ракета может развивать скорость до 1300 км/ч.

Помимо этого, Tomahawk существенно уступает по дальности полета. Она может поражать цели на расстоянии до 2500 километров, когда ракета «Буревестник» лишь на испытаниях преодолела расстояние в 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов. Согласно предположению военного эксперта Юрия Кнутова, это расстояние — не максимальное, которое сможет преодолеть ракета. Его слова приводит RT.

«Буревестник», как и американская ракета, малозаметные, однако отличительной особенностью российской ракеты является способность обходить любые существующие системы ПВО и ПРО. Тем временем Tomahawk может быть перехвачен не только из-за своей скорости, сколько из-за высокой зависимости от спутниковой навигации и подверженности помехам. В таком случае средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогут оказать должное сопротивление.

«Буревестник» не может быть перехвачен в отличие от «Томагавка»









SLAM (США)

Другое американское оружие SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile), тоже не сможет конкурировать с российской ракетой по нескольким причинам. Ракета Штатов также проигрывает российской в размерах: длина SLAM составляет 26,8 метров, когда «Буревестника» — 12 или 9 метров, в зависимости от стадии полета.

Также американская ракета проигрывает российской в высоте полета. SLAM, приближаясь к противнику, спускается на высоту в 300 метров, после чего летит для достижения цели. Тем временем «Буревестник» может снижаться на высоту в 10 — 50 метров, что также позволяет избегать системы ПВО и ПРО.

Помимо вышеперечисленного, ракета США должна запускаться из защищенных бункеров или мобильных железнодорожных платформ. Тем временем российская ракета может запускаться с наземных установок, что упрощает ее запуск.

«Буревестники» могут снижаться гораздо сильнее, чем SLAM









CJ 100 и DF-17 (Китай)

Известные китайские ракеты, такие как CJ 100 и DF-17 не могут конкурировать с «Буревестником» в первую очередь, в дальностью полета. CJ 100 может преодолеть расстояние в 4000 километров, а DF-17 — в 2500 километров. Вновь напомню, что на испытаниях российская ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров.

В частности, дальность полета «Буревестника» обеспечивает ядерная энергетическая установка. В мире нет аналогов этого устройства.

Также гиперзвуковая ракета DF-17 должна подниматься на высоту до 60 километров и не способна перемещаться на такой же высоте, как российский «Буревестник». Этим отечественная ракета выигрывает в своей незаметности.