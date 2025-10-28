Государственная дума одобрила направление резервистов на сборы

На пленарном заседании Государственная дума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты ключевых энергетических, транспортных, нефтеперерабатывающих и других объектов инфраструктуры, находящихся в пределах их собственного региона. Согласно документу, граждане, входящие в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил Российской Федерации, смогут быть привлечены к участию в специальных сборах на основании указа президента страны. Цель таких мероприятий — обеспечение безопасности критически важных и иных объектов жизнеобеспечения.