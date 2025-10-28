Отсыпается и получает слова поддержки: продюсер Акмаля рассказала, чем он занят после «отмены»
Акмаль не собирается поддаваться на провокации
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press
Российский певец Акмаль Ходжаниязов (Akmal') на фоне разразившегося скандала получает поддержку зрителей после отмены концертов в Казахстане и не собирается реагировать на попытки втянуть его в разборки. Об этом в беседе с URA.RU заявила его продюсер Анастасия Галкина.
«Мы не хотим и не будем держать внимание на этом вопросе. Администрация отмененных городов просто выслала официальные документы, где прописано, что мы не можем больше проводить концерт. По неким техническим причинам, и все. Мы развернулись и уехали домой», — поясняет представитель артиста.
Сам Акмаль, по словам Галкиной, спокойно воспринял ситуацию. «Надеюсь, сейчас он высыпается, потому что практически месяц гастролировал по Казахстану», — пошутила Анастасия.
Проблемы у Акмаля начались после выступления в казахстанском Петропавловске 23 октября. На видео артист отказался принимать подарок в сине-желтом пакете, предложив его сжечь из-за непонравившихся цветов.
После этого видео разошлось в Сети, артиста стали «отменять». Галкина не понимает, с чем связано такой резонанс.
«У всех есть любимые цвета. Я, например, не люблю оранжевый. И что? А вдруг это цвет какого-то флага, да? Но об этом речь вообще не шла. Просто раздули на пустом месте». При этом речи о какой-то спланированной акции или недоброжелателях не идет.
При этом Акмаль получает слова поддержки от зрителей, которые ждут его возвращения с концертами, уверяет Анастасия.
