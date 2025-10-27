Казахстанцы «отменяют» певца Акмаля из-за отказа от сине-желтого пакета: что известно о скандале
Акмаля обвинили в неуважении к Казахстану после отказа принимать подарок в сине-желтом пакете
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Российский певец Акмаль Ходжаниязов (Akmal') вызвал обсуждение в соцсетях после концерта в казахстанском Петропавловске 23 октября. На видео артист отказался принимать подарок в сине-желтом пакете, предложив его сжечь из-за непонравившихся цветов. Поступок вызвал реакцию жителей Казахстана. Что известно о скандале — в материале URA.RU.
Кто такой Акмаль
Акмаль Ходжаниязов родился в 2003 году в Туркменистане. Некоторое время жил в Ташкенте, но затем с родными перебрался в Россию. Участвовал в шоу «Голос. Дети» и дошел до финала под наставничеством Басты. Летом 2025 года был одним из участников концерта на «Алых парусах».
Отказ от подарка на сцене
Во время концерта в Петропавловске Акмаль получил подарок в сине-желтом пакете. Артист заявил: «Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся этого пакета». Он вытащил бутылку спиртного и добавил: «Понимаете, да? Не хотелось пить, а придется».
В соцсетях зрители упрекнули певца в неуважении к Казахстану. Цвета пакета ассоциировали с флагом республики, который голубого цвета с изображением Солнца. Акмаль ответил в соцсетях: «Я никогда не говорил плохо про Казахстан и не скажу. Это место, где живут мои родственники, где я проводил время в детстве, куда мне нравится возвращаться».
Реакция продюсера Акмаля
Продюсер Акмаля Анастасия Галкина прокомментировала ситуацию. Она отметила, что артист относится с уважением к Казахстану, его людям и культуре, а реплика касалась только цвета упаковки. «У каждого человека могут быть свои предпочтения в цветах — это естественно, не несет негативного смысла и не направлено против кого-либо», — подчеркнула Галкина. Ее слова передает «Фонтанка».
Продюсер добавила, что в зале конфликта не было. Девушка с подарком восприняла момент спокойно и с улыбкой, атмосфера оставалась теплой. Галкина выразила недоумение масштабом реакции в соцсетях: «Мы не понимаем, зачем ситуация искусственно раздувается в Сети». Команда артиста выступает за взаимное уважение и дружелюбие.
В социальных сетях Акмаля стали обвинять в неуважении к Казахстану
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Отношение Акмаля к спецоперации
В мае 2025 года на концерте в Ставрополе Акмаль выразил поддержку участнику спецоперации на Украине. После слов поклонницы о том, что ее муж находится на фронте, артист ответил: «Муж на СВО? Дай бог, чтобы он вернулся поскорее». Затем он записал короткое видео для российского военного, откликнувшись на просьбу женщины, и передал ему слова благодарности.
- Попал парень27 октября 2025 09:38Он не понял, что пропагандируют в России, за пределами не есть хорошо..