В Брянской области во время обстрела со стороны Украины погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по легковому автомобилю на дороге между селами Курово и Суворово Погарского района Брянской области 28 октября. Об инциденте сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его данным, удар пришелся по гражданской машине, мужчина 1972 года рождения скончался на месте, транспортное средство уничтожено.

Губернатор отмечает, что атака была намеренной и нарушила все принятые нормы гуманитарного права: целью стал исключительно гражданский объект. «В ходе происшествия вся необходимая поддержка и материальная помощь семье будет оказана», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Власти подчеркивают, что удар нанесен в тыловом районе, где отсутствовали военные цели и инфраструктура.