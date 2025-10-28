Спасатели, выехавшие на помощь к туристам на Камчатке, застряли в снегу
Спасатели вместе с техникой также застряли в снегу, не добравшись до застрявших туристов
Фото: Tatyana Rashidova / Wikipedia / Public Domain
Группа спасателей, выехавших на помощь застрявшим из-за непогоды туристам между вулканами Камчатки, сами оказались в плену у непогоды. Необходимая техника застряла в снегу. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Спасатели, отправившиеся на помощь туристам Камчатки, сами застряли в снежном плену. <...> Погодные условия в районе Авачинского перевала ухудшились настолько, что их не вывез даже снегоболотоход», — сказано в публикации Baza.
Сотрудники спасательной службы застряли в районе Сухой речки, приблизительно в двух километрах от группы туристов. После чего они были вынуждены продолжить движение пешком. Однако, преодолев около 500 метров, спасатели были вынуждены остановиться из-за почти полного отсутствия видимости, а также сильного ветра и морозной погоды. В результате сотрудники МЧС ожидают прибытия дополнительной помощи на снегоходах.
Связь с туристами они поддерживают с помощью рации. По словам попавших в беду людей, в одном из автомобилей топливо полностью израсходовано, а в остальных оно практически закончилось. Туристы также сообщили об отсутствии пищи и питьевой воды, а аккумуляторы их мобильных телефонов разряжены. За пределами машин температура воздуха остается значительно ниже нуля.
Ранее стало известно, что четверо человек оказались заблокированы на туристическом маршруте между вулканами Камчатки из-за сильной метели и острой нехватки топлива. Три автомобиля остановились на высоте примерно 1200 метров в районе Авачинского перевала. Сильный ветер и снег полностью замели машины, а температура воздуха опустилась до минус 16 градусов.
Руководитель МЧС Камчатского края Сергей Лебедев подверг критике решение туристов отправиться на перевал несмотря на объявленный штормовой циклон. По его словам, информация о неблагоприятных погодных условиях заранее распространялась через все возможные источники, включая telegram-каналы, пишет 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.