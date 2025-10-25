Над Московским регионом уничтожили беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Московским регионом и Брянской областью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Над Московским регионом в период с 9 утра и до 15 часов дня местного времени был уничтожен беспилотник. Об этом заявили в Минобороны России.

«Один над Московским регионом», — сообщили в МО. Кроме того, в это время еще пять украинских БПЛА были ликвидированы Брянской областью.