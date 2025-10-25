Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Над Московским регионом уничтожили беспилотник

25 октября 2025 в 17:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Московским регионом и Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Московским регионом и Брянской областью

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Над Московским регионом в период с 9 утра и до 15 часов дня местного времени был уничтожен беспилотник. Об этом заявили в Минобороны России.

«Один над Московским регионом», — сообщили в МО. Кроме того, в это время еще пять украинских БПЛА были ликвидированы Брянской областью.

В ночь на 25 октября российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 121 украинский беспилотник самолетного типа. Согласно информации ведомства, атаки дронов были зафиксированы на территории 13 областей, в том числе в Московской и Ленинградской областях. Детальная карта происшествий с беспилотниками представлена в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал