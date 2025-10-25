Над Московским регионом уничтожили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Московским регионом и Брянской областью
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Над Московским регионом в период с 9 утра и до 15 часов дня местного времени был уничтожен беспилотник. Об этом заявили в Минобороны России.
«Один над Московским регионом», — сообщили в МО. Кроме того, в это время еще пять украинских БПЛА были ликвидированы Брянской областью.
В ночь на 25 октября российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 121 украинский беспилотник самолетного типа. Согласно информации ведомства, атаки дронов были зафиксированы на территории 13 областей, в том числе в Московской и Ленинградской областях. Детальная карта происшествий с беспилотниками представлена в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.