Мирные жители территорий, находящихся под контролем Киева, передают российским властям сведения о местах размещения территориальных центров комплектования (ТЦК) и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью интернет-мессенджеров. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада. Это во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников», — написал Балицкий.
Ранее военный блогер Алексей Воевода сообщал о массовых случаях передачи жителями Украины координат территориальных центров комплектования российским военным. По данным украинских военных, российская армия уже проводил атаки на военкоматы в нескольких областях, чтобы сорвать мобилизацию на территории Украины.
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