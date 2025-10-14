Россиян предупредили о подорожании лекарств в среднем на 14% за год, что превышает уровень инфляции. Это обусловлено ростом операционных расходов у аптек, производителей и дистрибуторов, включая затраты на логистику и энергоносители. Об этом сообщают аналитики.
«Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата в январе — августе 2025 года в аптечных сетях составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Похожую динамику приводит и RNC Pharma. По данным компании, упаковка лекарства в январе — августе в среднем стоила 375,2 рубля, что на 14% больше, чем за тот же период годом ранее», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию аналитической компании DSM Group и RNC Pharma.
Потребители экономят, покупая крупные упаковки и используя онлайн-сервисы. Онлайн-продажи растут на 43-47% в объеме и деньгах. Темпы роста рынка замедляются до 12%, крупные сети консолидируют рынок до 62,8%. Лидеры: «Ригла» (11,9%), «Апрель» (11,5%), «Планета здоровья» (7,5%). Предпосылок к удешевлению нет, но конкуренция корректирует цены.
Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщал, что рост цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) оказался ниже уровня инфляции благодаря ценовому регулированию и появлению новых аналогов. Однако основное удорожание сейчас фиксируется среди препаратов, не входящих в список ЖНВЛП.
