05 октября 2025

В Пермском крае рекордно выросли продажи антидепрессантов

DSM Group: в 2025 году в Пермском крае продажи антидепрессантов выросли на 24%
© Служба новостей «URA.RU»
Пермяки потратили на антидепрессанты более 200 млн рублей
Пермяки потратили на антидепрессанты более 200 млн рублей

Жители Пермского края стали чаще использовать антидепрессанты. В 2025 году они купили более 249 тысяч пачек препаратов. Это на 24% больше, чем в прошлом году, сообщили URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group.

«В натуральном выражении продажи антидепрессантов в 2025 году увеличились на 24%. Жители Пермского края в январе — августе приобрели 249,1 тысячи упаковок. В 2024 году объем продаж составил 200,3 тысячи пачек», — сообщили URA.RU в DSM Group.

По информации экспертов, в прошлом году в аптеках региона продали антидепрессантов на 143,3 млн рублей. В 2025 году объем продаж увеличился на 44% — до 206,4 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за год резко выросли продажи презервативов. В августе 2025 года жители региона потратили на средства барьерной контрацепции 11,9 млн рублей. 

