В Тюмени ушел из жизни известный хоккейный судья. Фото
Последние годы голос Воробьева звучал на матчах команды «Рубин»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюмени скончался хоккейный судья всероссийского уровня Александр Воробьев. Трагическую новость в соцсети сообщила региональная федерация хоккея.
Извести о смерти опубликовано 28 октября
«С глубокой скорбью сообщаем, что не стало Александра Воробьева — судьи Всероссийской категории по хоккею. Александр был уважаемым профессионалом, чьё имя знали не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. На протяжении многих лет он вносил неоценимый вклад в развитие хоккея», — сообщается в сообществе vk.com спортивной организации.
Александр Воробьев родился в 1967 году. Последние годы его голос звучал на матчах команды «Рубин». Причиной смерти стала болезнь.
