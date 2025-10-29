Логотип РИА URA.RU
В Тюмени ушел из жизни известный хоккейный судья. Фото

29 октября 2025 в 06:52
Последние годы голос Воробьева звучал на матчах команды «Рубин»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени скончался хоккейный судья всероссийского уровня Александр Воробьев. Трагическую новость в соцсети сообщила региональная федерация хоккея.

Извести о смерти опубликовано 28 октября

Фото: Федерация хоккея Тюменской области, vk.com


«С глубокой скорбью сообщаем, что не стало Александра Воробьева — судьи Всероссийской категории по хоккею. Александр был уважаемым профессионалом, чьё имя знали не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. На протяжении многих лет он вносил неоценимый вклад в развитие хоккея», — сообщается в сообществе vk.com спортивной организации.

Александр Воробьев родился в 1967 году. Последние годы его голос звучал на матчах команды «Рубин». Причиной смерти стала болезнь.

