«С глубокой скорбью сообщаем, что не стало Александра Воробьева — судьи Всероссийской категории по хоккею. Александр был уважаемым профессионалом, чьё имя знали не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. На протяжении многих лет он вносил неоценимый вклад в развитие хоккея», — сообщается в сообществе vk.com спортивной организации.