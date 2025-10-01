«Неэффективно использовали морги»: Счетная палата ХМАО нашла нарушения в Бюро судмедэкспертизы

Счетная палата ХМАО провела проверку в Бюро судебно-медицинской экспертизы. По итогам мероприятия были выявлены многочисленные нарушения, в том числе касательно неэффективного использования бюджетных средств, включая оплату электроэнергии мобильных моргов.
«Выявлено: неэффективное использование имеющихся в учреждении основных средств, в том числе: помещений мобильных моргов, водного транспорта, земельных участков. Излишнее расходование средств бюджета автономного округа в сумме 166,5 тыс. рублей, обусловленное оплатой электрической энергии в мобильных моргах в периоды, не связанные с их использованием», — указано в информации на сайте КСП.
По словам источника URA.RU, «само по себе применение прицепов в качестве мобильных моргов — уже проблема». Однако на текущий момент ее решить невозможно.
Самые серьезные нарушения касались занижения выплат сотрудникам. Руководство завысило плановый объем отдельных направлений расходов. Есть проблемы и в штатном расписании, и с недостоверностью отчетов о выполнении госзадания на 2024 год. Также было зафиксировано неправомерное расходование бюджетных средств на 674,4 тысячи рублей — их потратили на выплаты за наставничество, единоразовую премию, отпускные и командировочные расходы, а также оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.
По итогам проверки представление об устранении правонарушений получил как руководитель Бюро СМЭ — врио директора Ильгиз Шакиров, так и глава депздрава Роман Паськов. «В связи с тем, что Шакиров фактически подвел руководство департамента, его назначение на пост главы Бюро СМЭ без приставки „врио“ оказалось под большим вопросом», — отмечает инсайдер.
