Минфин США разрешил Германии операции с дочерними структурами «Роснефти»

Министерство финансов США разрешило Германии операции с дочерними структурами «Роснефти». Срок — до 29 апреля 2026 года, говорится в публикации на сайте ведомства.

Речь идет о Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, а также предприятиях, где есть доли указанных компаний в 50 и более процентов. «Ранее запрещенные транзакции ... разрешены. Срок — до 00:01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», — указано в документе, передает РИА Новости.