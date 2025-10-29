Логотип РИА URA.RU
Минфин США разрешил Германии операции с дочерними структурами «Роснефти»

29 октября 2025 в 19:40
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Министерство финансов США разрешило Германии операции с дочерними структурами «Роснефти». Срок — до 29 апреля 2026 года, говорится в публикации на сайте ведомства.

Речь идет о Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, а также предприятиях, где есть доли указанных компаний в 50 и более процентов. «Ранее запрещенные транзакции ... разрешены. Срок — до 00:01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», — указано в документе, передает РИА Новости.

Недеей ранее, 23 октября, Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России. В «черный списко», в частности, попали «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерние предприятия. 

Санкции против России вообще и Урала в частности

