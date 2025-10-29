США вывели из-под санкций Милорада Додика
С Милорада Додика и его детей сняли санкции
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
США сняли санкции с президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, а также с его детей Игоря и Горицы. Об этом следует из сообщения Минфина страны.
«Из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами удалены: Додик Милорад, Республика Сербская Босния и Герцеговина, дата рождения 12 марта 1959 года», — приводят слова сообщения РИА Новости. Отмечается, что вывод из под санкций коснулся и детей главы.
Милорад Додик ранее неоднократно становился фигурантом международных санкций и судебных разбирательств — в феврале 2025 года боснийский суд приговорил его к одному году тюрьмы за неисполнение решений верховного представителя по БиГ, а центральные органы страны пытались лишить его президентского мандата. Конфликт между Республикой Сербской и центральными властями БиГ обострился на фоне давления со стороны Евросоюза и США, а также заявлений Додика о возможном объявлении независимости.
