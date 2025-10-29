Дрон ВСУ целенаправленно ударил по машине главы одного из районов Белгородской области

ВСУ атаковали машину главы администрации Белгородского района Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова и ее водитель чудом избежали гибели из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня, во время рабочей поездки по приграничью, за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что враг целенаправленно охотился за машиной.

В сообщении добавили, что водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело.

