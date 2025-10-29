Дрон ВСУ целенаправленно ударил по машине главы одного из районов Белгородской области
ВСУ атаковали машину главы администрации Белгородского района
Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова и ее водитель чудом избежали гибели из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня, во время рабочей поездки по приграничью, за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что враг целенаправленно охотился за машиной.
В сообщении добавили, что водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело.
Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи обстрелов и атак со стороны ВСУ на представителей местных администраций — в селе Козинка были ранены глава и замглавы территориальных администраций, а в Березовке под обстрел попал легковой автомобиль, водитель получил ранения. Всем пострадавшим тогда была оказана медицинская помощь.
