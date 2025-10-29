Главред издания ASTRA* Анастасия Чумакова пополнила список террористов и экстремистов
Срочная новость
Фото: © URA.RU
29 октября Росфинмониторинг внес в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, российского журналиста Анастасию Чумакову, которая является основателем и главным редактором интернет-издания Astra (признанного в России иноагентом). Об этом стало известно из сведений реестра Росфинмониторинга.
В сообщении указывается: уроженка города Ульяновска Анастасия Ивановна Чумакова, дата рождения — 21 июня 1992 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
* Признано иноагентом в РФ.
