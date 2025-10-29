Логотип РИА URA.RU
Общество

Главред издания ASTRA* Анастасия Чумакова пополнила список террористов и экстремистов

Журналистка Анастасия Чумакова пополнила список террористов и экстремистов
29 октября 2025 в 20:40
Фото: © URA.RU

29 октября Росфинмониторинг внес в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, российского журналиста Анастасию Чумакову, которая является основателем и главным редактором интернет-издания Astra (признанного в России иноагентом). Об этом стало известно из сведений реестра Росфинмониторинга. 

В сообщении указывается: уроженка города Ульяновска Анастасия Ивановна Чумакова, дата рождения — 21 июня 1992 года.  Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

* Признано иноагентом в РФ.

