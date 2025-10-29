Логотип РИА URA.RU
«Самая суровая зима»: режим Зеленского довел энергетику Украины до коллапса

30 октября 2025 в 02:52
Эта зима может стать самой холодной для ВСУ за все время конфилкта

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украина готовится к рекордно суровой зиме на фоне критической ситуации в энергетике. ВСУ этой зимой окажутся в условиях серьезного похолодания из-за угрозы коллапса энергосистемы. Об этом сообщает издание Bild.

«Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой», — отмечает издание. Острая нехватка энергоносителей, разрушения электростанций и сложности с логистикой создают угрозу для функционирования объектов жизнеобеспечения как для армии, так и для гражданского населения.

Жители Киева и других крупных городов Украины уже сталкивались с массовыми отключениями электричества из-за дефицита газа и повреждений объектов генерации. Власти рекомендуют гражданам заранее запасаться продуктами и теплыми вещами, а также предупреждали о возможном сокращении отопительного сезона и риске новых перебоев с энергоснабжением.

