«Самая суровая зима»: режим Зеленского довел энергетику Украины до коллапса

Эта зима может стать самой холодной для ВСУ за все время конфилкта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украина готовится к рекордно суровой зиме на фоне критической ситуации в энергетике. ВСУ этой зимой окажутся в условиях серьезного похолодания из-за угрозы коллапса энергосистемы. Об этом сообщает издание Bild.

«Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой», — отмечает издание. Острая нехватка энергоносителей, разрушения электростанций и сложности с логистикой создают угрозу для функционирования объектов жизнеобеспечения как для армии, так и для гражданского населения.