Бывший советник президента Казахстана погиб во время драки в Астане
Бабакумаров был женат, у него остались сын и дочь
Фото: https://primeminister.kz/
В Астане (Казахстан) во время драки погиб Ержан Бабакумаров, ранее занимавший пост советника президента страны. Об этом сообщает издание Orda.kz.
«Конфликт перерос в драку. В результате 56-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался», — передает Orda.kz. По сведениям полиции, Бабакумаров вступил в словесный конфликт со своим 36-летним знакомым. Перепалка переросла в физическую драку. Заведено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый доставлен в изолятор временного содержания. Бабакумаров был женат, у него остались сын и дочь.
Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в Талды-Курганской области (ныне часть Алматинской области). В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, получив специальность преподавателя политической истории. С 1996 года Бабакумаров работал в государственных структурах: сначала в аппарате акима города Алматы, затем в администрации президента при Нурсултане Назарбаеве, в Министерстве культуры Казахстана и аппарате премьер-министра.
В апреле 2019 года после вступления Касым-Жомарта Токаева в должность президента Бабакумаров был приглашен в администрацию главы государства и получил пост советника президента по политическим вопросам. Однако уже в июле того же года он покинул должность. До февраля 2022 года Бабакумаров занимал пост заместителя акима Алматы. В период январских событий 2022 года (массовые беспорядки в Казахстане) он все еще находился на государственной службе, но вскоре покинул должность и практически исчез из публичного пространства.
