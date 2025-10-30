Бывший советник президента Казахстана погиб во время драки в Астане

Бабакумаров был женат, у него остались сын и дочь Фото: https://primeminister.kz/

В Астане (Казахстан) во время драки погиб Ержан Бабакумаров, ранее занимавший пост советника президента страны. Об этом сообщает издание Orda.kz.

«Конфликт перерос в драку. В результате 56-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался», — передает Orda.kz. По сведениям полиции, Бабакумаров вступил в словесный конфликт со своим 36-летним знакомым. Перепалка переросла в физическую драку. Заведено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый доставлен в изолятор временного содержания. Бабакумаров был женат, у него остались сын и дочь.

Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в Талды-Курганской области (ныне часть Алматинской области). В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, получив специальность преподавателя политической истории. С 1996 года Бабакумаров работал в государственных структурах: сначала в аппарате акима города Алматы, затем в администрации президента при Нурсултане Назарбаеве, в Министерстве культуры Казахстана и аппарате премьер-министра.

Продолжение после рекламы