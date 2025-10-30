На отпевании девочек-сестер, погибших в Ревде, потребовалась помощь врачей

Траурная церемония проходит в храме Архистратига Божия Михаила Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ревдинском храме, где идет прощание с девочками-сестрами, которых насмерть сбил Михаил Слободян (свою вину признал), стало плохо женщине. К ней подбежали медики, передает корреспондент URA.RU.

Женщина сидела рядом с гробом. Врачи измерили давление и оказали необходимую помощь. Ей стало лучше.

ДТП произошло вечером 27 октября на улице Чехова. По предварительным данным, Слободян сел пьяным за руль, не справился с управлением и въехал в несовершеннолетних. После этого он врезался в здание «Монетки». Две школьницы скончались на месте ЧП, за жизнь третьей борются врачи.

Продолжение после рекламы