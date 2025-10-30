На отпевании девочек-сестер, погибших в Ревде, потребовалась помощь врачей
Траурная церемония проходит в храме Архистратига Божия Михаила
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В ревдинском храме, где идет прощание с девочками-сестрами, которых насмерть сбил Михаил Слободян (свою вину признал), стало плохо женщине. К ней подбежали медики, передает корреспондент URA.RU.
Женщина сидела рядом с гробом. Врачи измерили давление и оказали необходимую помощь. Ей стало лучше.
ДТП произошло вечером 27 октября на улице Чехова. По предварительным данным, Слободян сел пьяным за руль, не справился с управлением и въехал в несовершеннолетних. После этого он врезался в здание «Монетки». Две школьницы скончались на месте ЧП, за жизнь третьей борются врачи.
Следователи возбудили дело против Михаила. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время избрания меры пресечения выяснилось, что в момент аварии он был под наркотиками и алкоголем. Суд поместил фигуранта в СИЗО до 26 декабря. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!