В Кремле разъяснили, зачем Путин представил «Буревестник» и «Посейдон» раненным бойцам

Путин сам пояснял, зачем рассказал бойцам о новом оружии России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин анонсировал новое оружие раненным бойцам с фронта СВО, а не на Совбезе и не в командном пункте, поскольку посчитал, что им будет интересно знать об обеспечении безопасности страны в более широком контексте. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сам пояснил и сказал, что наверняка нашим бойцам, которые воюют на СВО, интересно знать, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, почему глава государства выступил именно перед ранеными бойцами.