В Кремле разъяснили, зачем Путин представил «Буревестник» и «Посейдон» раненным бойцам
Путин сам пояснял, зачем рассказал бойцам о новом оружии России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин анонсировал новое оружие раненным бойцам с фронта СВО, а не на Совбезе и не в командном пункте, поскольку посчитал, что им будет интересно знать об обеспечении безопасности страны в более широком контексте. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент сам пояснил и сказал, что наверняка нашим бойцам, которые воюют на СВО, интересно знать, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, почему глава государства выступил именно перед ранеными бойцами.
Ранее, 29 октября, Путин при посещении военного госпиталя встретился с бойцами ВС РФ и рассказал им о новом оружии. В частности — об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
