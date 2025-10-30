Стало известно, какой звездный спикер приедет в Екатеринбург на Форум Будущего

Роман Костомаров расскажет, как сформировать «код победы» Фото: Организаторы Форума Будущего

Олимпийский чемпион Роман Костомаров прилетает в Екатеринбург для разговора о мотивации и победах. Беседа со знаменитым фигуристом пройдет в открытом формате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Форума Будущего.

Встреча с Костомаровым состоится 31 ноября на площадке ЭКСПО в рамках Форума Будущего. Как сообщили организаторы, попасть на нее сможет любой желающий после регистрации на сайте форума.

«Спикеры обсудят виды универсальных упражнений для развития силы воли, формирования ориентира на победу, какие уроки они извлекали из поражений», — отметили в оргкомитете.

