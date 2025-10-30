Захарова оценила «Буревестник» и его значения для России

Россия проводит испытания «Буревестника» для поддержания стратегического равенства Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что испытания ракеты «Буревестник» направлены на обеспечение эффективности национальных сил сдерживания. На брифинге для журналистов Захарова подчеркнула системный характер работы по поддержанию обороноспособности страны.

«Сигнал в таких случаях, как правило, один и тот же. Россия на системной основе предпринимает шаги по поддержанию эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания», — заявила Захарова на брифинге для СМИ.

По словам официального представителя МИД, разработка новых видов вооружений, включая «Буревестник», является вынужденной мерой. Она пояснила, что Россия вынуждена реагировать на дестабилизирующие действия НАТО в области противоракетной обороны.

Захарова подчеркнула, что создание современных систем вооружения становится необходимой реакцией на непрерывное наращивание военного потенциала альянса. Разработка таких комплексов, согласно позиции российского внешнеполитического ведомства, продиктована потребностью обеспечения национальной безопасности в условиях изменяющейся военно-стратегической обстановки.