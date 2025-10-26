«Неостановимая ракета»: как на Западе отреагировали на испытания российского «Буревестника»

По данным Reuters, российская ракета «Буревестник» способна долететь до США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России успешно завершены ключевые испытания новой крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. По его словам, система практически не имеет ограничений по дальности полета благодаря ядерному двигателю. Тестирование прошло 21 октября: ракета преодолела свыше 14 тысяч километров за примерно 15 часов.

После испытаний данное оружие начали активно обсуждать западные СМИ. Некоторые издания уверены, что «Буревестник» — это неостановимая ракета, которая может нанести удар в труднопредсказуемой местности и даже долететь до США. Подробнее о реакции Запада — в материале URA.RU.

Bloomberg: испытания «Буревестника» — это прямой сигнал США

Агентство Bloomberg считает, что эти испытания стали своего рода сигналом для США и их администрации. Все дело в том, что запуск ракеты произошел именно после отмены саммита президентов России и США в Будапеште, а также введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. Кроме того, испытания «Буревестника» — это своего рода ответ Москвы на возобновление в США дискуссий о поставках Украине крылатых ракет «Томагавк». При этом агентство напоминает, что Путин ранее называл возможное размещение данного оружия на Украине попыткой эскалации.

DM: Буревестник — новая неостановимая ракета России

Британский таблоид Daily Mail описывает заявление Путина как «леденящее душу предупреждение» в адрес Запада. Российский лидер, по данным издания, похвастался обладанием ядерными силами «самого высокого уровня» в мире.

"Владимир Путин сегодня выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись тем, что Россия теперь обладает «самыми мощными» ядерными силами в мире", — говорится в материале DM. В публикации также сказано, что у РФ теперь новая неостановимая ракета с неограниченный радиусом действия.

Reuters: новое оружие РФ может долететь до США

Агентство Reuters, ссылаясь на доклад Национального центра воздушной и космической разведки ВВС США за 2020 год, пишет, что «Буревестник» — это уникальное оружие с межконтинентальной дальностью полета. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS) от 2021 года, номинальная дальность полета ракеты может достигать 20 000 км, что позволяет ей, стартуя из любой точки России, поражать цели на территории Соединенных Штатов.

ET: Буревестник способен нанести удар в труднопредсказуемой местности

The Economic Times, цитируя отчет американской «Инициативы по ядерной угрозе», раскрывает тактические преимущества ракеты. Согласно их данным, «Буревестник» потенциально способен находиться в воздухе несколько дней. В ходе полета он будет лететь на малой высоте, огибая рельеф местности, что позволяет ему эффективно избегать систем противоракетной обороны и наносить удар в самом неожиданном месте, делая его траекторию и конечную цель труднопредсказуемыми.

Что известно о ракете, которой нет аналогов в мире

«Буревестник» — это первая в мире межконтинентальная крылатая ракета, оснащенная ядерной энергетической установкой, что и обеспечивает ей практически неограниченную дальность полета. Впервые оружие было представлено Путиным в 2018 году.