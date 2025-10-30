ISU вряд ли будет требовать с Валиевой возмещения

Швейцарский суд отклонил ходатайство по делу Валиевой об отмене или пересмотре решения CAS Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет препятствовать возвращению фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям из-за невыплаты судебных издержек. Об этом заявила спортивный юрист Анна Анцелиович.

«Думаю, что они просто рады, что этот вопрос закрылся, и все. Скажу честно, вряд ли они будут требовать с нее деньги», — отметила Анцелиович, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) РБК. По ее словам, формулировки обязательства Валиевой возместить издержки ISU выглядят невнятными.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Адвокаты спортсменки подали апелляцию в марте текущего года, пытаясь оспорить дисквалификацию за положительную допинг-пробу.

