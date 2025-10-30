Суд в Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой в CAS

Проблемы для Камилы Валиевой начались после Пекинской Олимпиады 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Федеральный суд Швейцарии отказался пересматривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Дело связано с дисквалификацией спортсменки за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой», — передает ТАСС. Защитники Валиевой в своем обращении к швейцарскому суду настаивали на том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы скрыло от них значимые аргументы, которые могли повлиять на исход дела в CAS. Спорный вопрос касался материалов, связанных с возможной версией о случайном попадании запрещенного триметазидина в организм Валиевой через десерт, приготовленный ее дедушкой.

В числе доказательств были приведены публикации Associated Press о расследовании бывшего директора антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяля Сожи. Сожи провел исследование, результаты которого якобы поддерживали объяснения со стороны Валиевой относительно ненамеренного употребления запрещенного вещества. Однако, доступ к полным материалам и результатам исследования получить не удалось.

Федеральный суд Швейцарии рассмотрел все доводы стороны Валиевой и пришел к заключению, что большинство представленных аргументов опирается на информацию, полученную уже после вынесения спорного решения CAS. При этом никаких конкретных материалов по делу, которые могли бы быть признаны новыми обстоятельствами, суду не предоставили.

Проблемы для Камилы Валиевой начались после Пекинской Олимпиады 2022 года, когда в ее пробе был найден запрещенный препарат. Следствие и судебные разбирательства продолжались более двух лет и, несмотря на попытки защиты добиться смягчения приговора, Валиева была дисквалифицирована. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд объявил о дисквалификации фигуристки сроком на четыре года с аннулированием всех результатов, показанных после 25 декабря 2021 года.