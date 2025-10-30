Нотариус рассказал о новом изменении при вступлении в наследство

Ранее сообщалось, что наследники в России обязаны выплачивать долги умершего родственника только в пределах стоимости полученного имущества, однако из этого правила существуют исключения. Если в момент смерти наследодателя наступает страховой случай, обязательства по кредиту переходит к страховой компании. Второе исключение связано с истечением срока давности по долгам. Для кредитных обязательств установлен трехлетний срок, в течение которого все претензии к наследникам должны быть предъявлены в судебном порядке. Также, если несколько кредиторов предъявляют требования к наследству, преимущество получают те, кто обратился раньше остальных. Кредиторы, пропустившие срок обращения, как правило, не могут оспорить решение о выплате долга другим.