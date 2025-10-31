Мантуров объяснил необходимость утильсбора

Мантуров обратил внимание на привлечение иностранных инвесторов в автопромышленность РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Повышение утилизационного сбора не призвано изолировать российский автомобильный рынок от иностранной конкуренции. Правительство прекрасно понимает риски, связанные с отсутствием конкурентной среды. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели „закрыть“ рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции — понятно, что это затормозит их собственное развитие», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости. Главная задача корректировки утильсбора заключается в создании условий, при которых локальное производство автомобилей становится более выгодным, чем прямой импорт готовой продукции.

Мантуров обратил внимание на важный аспект, связанный с привлечением иностранных инвесторов в российскую автомобильную промышленность. По его словам, потенциальные инвесторы рассматривают ликвидацию каналов серого импорта как ключевое условие для принятия решений о вложении средств в производственные мощности на территории России. Первый вице-премьер подчеркнул, что для правительства ключевым моментом в развитии автомобильной отрасли является контроль за технологическим процессом производства.

