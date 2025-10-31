Мантуров объяснил необходимость утильсбора
Мантуров обратил внимание на привлечение иностранных инвесторов в автопромышленность РФ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Повышение утилизационного сбора не призвано изолировать российский автомобильный рынок от иностранной конкуренции. Правительство прекрасно понимает риски, связанные с отсутствием конкурентной среды. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели „закрыть“ рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции — понятно, что это затормозит их собственное развитие», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости. Главная задача корректировки утильсбора заключается в создании условий, при которых локальное производство автомобилей становится более выгодным, чем прямой импорт готовой продукции.
Мантуров обратил внимание на важный аспект, связанный с привлечением иностранных инвесторов в российскую автомобильную промышленность. По его словам, потенциальные инвесторы рассматривают ликвидацию каналов серого импорта как ключевое условие для принятия решений о вложении средств в производственные мощности на территории России. Первый вице-премьер подчеркнул, что для правительства ключевым моментом в развитии автомобильной отрасли является контроль за технологическим процессом производства.
Утилизационный сбор — это специальный налог, который обязаны уплачивать производители и импортеры автомобилей за каждое транспортное средство, произведенное или ввезенное на территорию РФ. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапное повышение ставок утилизационного сбора на период до 2030 года. Первым этапом реализации новой политики стало значительное повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85% в зависимости от категории транспортного средства. Начиная с 1 января каждого последующего года, ставка утилизационного сбора для различных категорий транспортных средств будет индексироваться более умеренными темпами.
