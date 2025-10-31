ВСУ скрываются от российских военных в домах окруженного Красноармейска: карта СВО 31 октября

ВС РФ продвигаются по нескольким направлениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бойцы ВС РФ продолжают освобождать Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР, уничтожая заблокированного противника. Все дороги, по которым шло снабжение украинских формирований, находятся под контролем российских войск. Оставшиеся в городе боевики игнорируют призывы ВС РФ сдаться в плен и продолжают сопротивление, прячась в домах. Вместе с тем армия России наступает в Купянске Харьковской области и занимает новые рубежи в Днепропетровской области. Подробнее о ходе боев и положении войск на фронте — в материале URA>RU.

Легенда карты Фото: URA.RU

ДНР

Красноармейское направление

Большая часть Красноармейска находится под контролем ВС РФ. Войска развивают успех в районе Ж/Д вокзала и продвигаются к поселку Гришино на окраине города, отмечает telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники.

Украина игнорирует предложение президента России Владимира Путина организовать работу журналистов, в том числе зарубежных и украинских, на территории города. Дороги, ведущие в город, находятся под полным огневым контролем российских войск, снабжение заблокированных в городе группировок ВСУ крайне затруднено. Бойцы России наступают и выбивают противника, отмечает telegram-канал «Два майора».

Продолжение после рекламы

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ. Цель была обнаружена с помощью дрона, а корректировка огня с воздуха позволила нанести точный удар. Это обеспечило продвижение штурмовых групп без потерь, сообщает Пятый канал.

ВСУ игнорируют призывы сдаться в плен

Украинские военнослужащие игнорируют призывы сдаться в плен и пытаются укрыться в жилых домах в Красноармейске. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», — сообщили в Минобороны РФ.

Все передвижения украинских военных фиксируют операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые передают координаты укрытий расчетам ударных дронов, уточнили в Минобороны России. Попытки военнослужащих ВСУ скрыться в жилых строениях и лесопосадках не приносят результата.

Российские бойцы выбивают ВСУ из Красноармейска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уничтожение опорников ВСУ





Расчеты ударных FPV-дронов самолетного типа «Молния-2» наносят удары по оборонительным позициям формирований ВСУ на подступах к Красноармейску. «Молнии» уничтожают блиндажи, огневые точки, пункты управления беспилотниками, объектам дислокации личного состава и техники ВСУ. Также вынужденно уничтожаются гражданские строения, которые украинские боевики используют для укрытия, сообщили в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что особое внимание уделяется поражению укреплений, замаскированных в лесополосах, где украинские военнослужащие создают оборонительные рубежи. Применение модификаций дронов, оснащенных осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами, позволяет эффективно разрушать капитальные укрытия, лишая противника возможности удерживать позиции.

В Минобороны отметили, что благодаря скоординированной работе расчетов беспилотников и штурмовых отрядов ВС РФ украинские военнослужащие систематически теряют опорные пункты. Прицельные удары разрушают ключевые препятствия и огневые точки противника, создавая защищенные коридоры продвижения и обеспечивая наступление подразделений при одновременном снижении риска для личного состава и гражданского населения.

Уничтожен склад дронов ВСУ

Российские военные уничтожили склад дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. «В ходе боевой работы разведчики обнаружили склад БПЛА формирований ВСУ и незамедлительно передали координаты цели операторам ударных дронов, которые при помощи FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, уничтожив оборудование вместе с расчетами БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Южно-донецкое направление

ВС РФ успешно наступают в направлении села Гай — они вошли на его территорию еще 29 октября. Об этом сообщили в telegram-канале «Военкоров Русской весны». Село находится рядом с Новоалександровкой, на которое также ведется наступление со стороны ранее освобожденных Вербового и Вшневого, пишет telegram-канал Wargonzo.

Продолжение после рекламы

Харьковский фронт

ВС РФ уничтожают технику ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

ВСУ стягивают артиллерию и расчеты БПЛА





Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область расчеты беспилотников и артиллерию, включая образцы западного производства, пишет РИА Новости. Российские бойцы противостоят этому, уничтожая перебрасываемую технику — за последние сутки, к примеру, противник потерял несколько гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

В этом районе действует российская группировка войск «Запад». По данным агентства, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки украинские силы потеряли до 230 военнослужащих, три единицы бронеавтомобильной техники, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Украинские военные используют мирных жителей как «миноискателей»

Солдаты ВСУ использовали мирных жителей как «живых миноискателей» при отступлении — они вынуждали людей идти впереди своей колонны для обнаружения мин. В результате подрывов погибли три гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.

«Военнослужащие вооруженных формирований Украины, отступая, минировали гражданскую инфраструктуру. При этом они принудительно использовали местных жителей в качестве „живых миноискателей“, заставляя их идти впереди своей колонны. В результате подрывов погибло трое гражданских лиц. В радиоперехвате командир украинского подразделения характеризует эти действия как „меру по обеспечению безопасного отхода“», — говорится в сообщении ведомства.

В регионе зафиксированы и другие преступления против мирного населения. В одном из населенных пунктов была убита пожилая пара. В другом солдат ВСУ открыл огонь по группе людей — один человек погиб, еще один получил ранения. Остальные мирные жители были похищены, их местонахождение неизвестно. По всем фактам возбуждены уголовные дела, отметили в УВД ВГА. Представители ведомства подчеркнули систематический характер военных преступлений украинских формирований в отношении гражданского населения.

Сумское направление