Свердловчан ожидает похолодание и мокрый снег
В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Свердловской области 31 октября продолжится похолодание с осадками в виде дождя и мокрого снега из-за нахождения в тылу циклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В пятницу территория Свердловской области располагается в тылу циклона, который прошел через регион накануне, а теперь находится в районе ХМАО. Адвекция холода на территорию региона будет сопровождаться небольшими осадками, преимущественно по северу и западу области, в северных районах — в виде мокрого снега, в остальных — в виде дождя», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Наиболее высокие дневные температуры ожидаются на юго-востоке области, сразу за атмосферным фронтом, уходящим в Зауралье. Ночью температура воздуха в области составит от 0 до +5 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.
В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер достигнет 3-8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Ночная температура в городе составит +3...+5 градусов, дневная — около +4 градусов.
