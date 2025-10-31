Свердловчан ожидает похолодание и мокрый снег

В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 31 октября продолжится похолодание с осадками в виде дождя и мокрого снега из-за нахождения в тылу циклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В пятницу территория Свердловской области располагается в тылу циклона, который прошел через регион накануне, а теперь находится в районе ХМАО. Адвекция холода на территорию региона будет сопровождаться небольшими осадками, преимущественно по северу и западу области, в северных районах — в виде мокрого снега, в остальных — в виде дождя», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Наиболее высокие дневные температуры ожидаются на юго-востоке области, сразу за атмосферным фронтом, уходящим в Зауралье. Ночью температура воздуха в области составит от 0 до +5 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.

