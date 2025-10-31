Lantidiplomatico: «Буревестник» сделал арсенал России недосягаемым для США
В США высоко оценили ракетный потенциал РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российская ядерная ракета «Буревестник» усилила стратегический потенциал РФ и сделала его недосягаемым для США. Об этом написал в статье обозреватель Джозеф Масала.
«Наличие ракет „Буревестник“, наравне с целым классом других гиперзвуковых ракет, делает стратегический арсенал России практически недосягаемым для устаревшего вооружения Пентагона», — пишет Масала в издании Lantidiplomatico. Он добавил, что испытание российского оружия прошло успешно.
Разработка крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершилась в России в октябре 2025 года. По информации The Wall Street Journal, ракета способна преодолеть предложенную администрацией Трампа систему обороны «Золотой купол». Эксперты отмечают, что появление такого вооружения может усилить позиции Москвы на переговорах по контролю над вооружениями и изменить стратегический баланс.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Вероника31 октября 2025 07:15Очень рады что утерли нос америкосам и коллективному западу.