«Предстоит задача не из легких. Повторить шлем из „Джентльменов удачи“, переделав пожарную каску. Причем рога должны быть полнотелыми. Потихоньку уже что-то вырисовывается…», — рассказал Киряков о новом проекте.

Ранее URA.RU рассказывало, что Антон Киряков завершил масштабную работу над Железным троном из сериала «Игра престолов». Этот арт-объект вскоре займет свое место в Кунгуре, а пока каждый может приехать в кузницу, чтобы сфотографироваться. Всероссийскую известность кунгурский мастер получил благодаря своей скульптуре «Лыжник». Она вызвала бурную и неоднозначную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа.