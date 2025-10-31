Пермский автор Железного трона из «Игры престолов» взялся за новый «кинопроект». Фото
Кузнец задумал новый проект
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Кузнец из Кунгура Пермского края Антон Киряков решил воссоздать шлем, который разыскивали герои знаменитой комедии «Джентльмены удачи». Для этого мастер намерен переделать пожарную каску.
«Предстоит задача не из легких. Повторить шлем из „Джентльменов удачи“, переделав пожарную каску. Причем рога должны быть полнотелыми. Потихоньку уже что-то вырисовывается…», — рассказал Киряков о новом проекте.
Из пожарной каски должен получиться легендарный шлем
Фото: Антон Киряков в ВК
Ранее URA.RU рассказывало, что Антон Киряков завершил масштабную работу над Железным троном из сериала «Игра престолов». Этот арт-объект вскоре займет свое место в Кунгуре, а пока каждый может приехать в кузницу, чтобы сфотографироваться. Всероссийскую известность кунгурский мастер получил благодаря своей скульптуре «Лыжник». Она вызвала бурную и неоднозначную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа.
