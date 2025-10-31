Топ-10 вакансий в Пермском крае, где требуется навык работы с искусственным интеллектом

Работая с ИИ, можно получить до 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали вакансии в Пермском крае в октябре 2025 года. На основании данных был составлен рейтинг наиболее высокооплачиваемых специальностей, в которых работодатели ожидают от кандидатов наличия навыков работы с ИИ или готовности с ним работать.

«Продуктовый маркетолог, разработчик и тренер для обучения нейросети — наиболее высокооплачиваемые вакансии. Соискатели могут претендовать на зарплату от 120 до 200 тысяч рублей», — сообщили агентству URA.RU эксперты.

Главный бухгалтер, менеджер по оптовым продажам косметической продукции могут рассчитывать на зарплату около 100 тысяч рублей. Сервис-менеджер и дизайнер презентаций — от 75 тысяч. Замыкают десятку вакансии инженера по надзору за строительством, специалист по нейросетям и персональный водитель. Их доход начинается от 65 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы