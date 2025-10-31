Логотип РИА URA.RU
В России хотят продавать рыбу за полцены в магазинах в определенный день

Миронов: Пусть будет «рыбный четверг»
31 октября 2025 в 07:19
Миронов предложил ввести «рыбный четверг» со скидкой 50%

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Сергей Миронов предложил ввести «рыбный четверг» с 50% скидкой на рыбу в магазинах. Инициатива лидера «Справедливой России» следует за заявлением Владимира Путина о низком потреблении рыбы в стране.

 «Пусть будет „рыбный четверг“, когда рыба в магазинах будет продаваться с 50% скидкой. Выгода здесь не только для населения», — пояснил Миронов, сообщает ТАСС. Как заявил политик, такая мера поможет не только населению, но и поставщикам.

По его словам, постоянный рост цен привел к тому, что даже минтай становится деликатесом. Политик подчеркнул необходимость комплексных мер — от регулирования логистики до экспорта, но отметил, что «нужны конкретные подвижки уже сейчас».

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на недостаточное потребление рыбы в рационе россиян, передает RT. Глава государства подчеркнул, что фактическое потребление рыбной продукции гражданами существенно ниже норм, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ для здорового питания. 

