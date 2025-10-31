Логотип РИА URA.RU
Еще одна страна отменила визы для россиян

Иордания отменила визы для россиян
31 октября 2025 в 16:51
При каждом посещении страны туристы смогут находиться в Иордании до 30 дней

Фото: Yulia Kapishnikova / Russian Look / Global Look Press

С 13 декабря вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Иорданией. Об этом сообщает МИД России.

«13 декабря 2025 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран», — говорится в сообщении дипведомства. Документ был подписан в Москве 20 августа.

При каждом посещении страны туристы смогут находиться в Иордании до 30 дней. Это право действует при условии, что граждане не планируют осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на территории Иордании, а также не намерены учиться или постоянно проживать в этой стране. Суммарный срок пребывания в Иордании не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Соглашение носит взаимный характер.

