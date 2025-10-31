Еще одна страна отменила визы для россиян

При каждом посещении страны туристы смогут находиться в Иордании до 30 дней Фото: Yulia Kapishnikova / Russian Look / Global Look Press

С 13 декабря вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Иорданией. Об этом сообщает МИД России.

«13 декабря 2025 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран», — говорится в сообщении дипведомства. Документ был подписан в Москве 20 августа.