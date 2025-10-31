Еще одна страна отменила визы для россиян
При каждом посещении страны туристы смогут находиться в Иордании до 30 дней
Фото: Yulia Kapishnikova / Russian Look / Global Look Press
С 13 декабря вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Иорданией. Об этом сообщает МИД России.
«13 декабря 2025 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран», — говорится в сообщении дипведомства. Документ был подписан в Москве 20 августа.
При каждом посещении страны туристы смогут находиться в Иордании до 30 дней. Это право действует при условии, что граждане не планируют осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на территории Иордании, а также не намерены учиться или постоянно проживать в этой стране. Суммарный срок пребывания в Иордании не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Соглашение носит взаимный характер.
