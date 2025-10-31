Власти предупредили о взрывах во Владимирской области
Во Владимирской области проводятся работы по ликвидации последствий атаки БПЛА
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Во Владимирской области могут быть слышны взрывы в ходе ликвидации последствий атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, специалисты будут уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.
«В рамках работы по ликвидации последствий атаки БПЛА будет производиться ликвидация неразорвавшихся боезарядов. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — написал Авдеев в своем telegram-канале. Он также рекомендовал жителям поселка Энергетик оставаться дома. По его словам, ситуация находится под контролем.
В ночь на 31 октября над 14 регионами России было сбито 130 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью. Украинские БПЛА также пытались атаковать инфраструктуру во Владимирской области. Атака была отражена, все объекты работают в штатном режиме, на месте работают специалисты, сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, после атаки в регионе был создан оперштаб, передает RT.
