Большинство ТЦ хотят пройти мимо распродажи 11 ноября

В 2025 году 63% торговых центров приняли решение не проводить тематические акции, приуроченные к 11 ноября и «Черной пятнице». Такое решение принимается на фоне изменившихся потребительских привычек и снижения эффективности традиционных маркетинговых инструментов.

«В текущем году 63% торговых центров не планируют проведение тематических акций, приуроченных к 11.11 и „Черной пятнице“», — пишет «Коммерсант». Основная причина отказа от ноябрьских распродаж кроется в трансформации покупательского поведения. Современные потребители стали значительно более осознанными в своих покупках и реже поддаются импульсивным решениям.