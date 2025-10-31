Большинство ТЦ хотят пройти мимо распродажи 11 ноября
Современные потребители стали значительно более осознанными в своих покупках
Фото: Илья Московец © URA.RU
В 2025 году 63% торговых центров приняли решение не проводить тематические акции, приуроченные к 11 ноября и «Черной пятнице». Такое решение принимается на фоне изменившихся потребительских привычек и снижения эффективности традиционных маркетинговых инструментов.
«В текущем году 63% торговых центров не планируют проведение тематических акций, приуроченных к 11.11 и „Черной пятнице“», — пишет «Коммерсант». Основная причина отказа от ноябрьских распродаж кроется в трансформации покупательского поведения. Современные потребители стали значительно более осознанными в своих покупках и реже поддаются импульсивным решениям.
Покупатели теперь тщательно анализируют предложения, сравнивают цены в различных магазинах и изучают отзывы перед совершением покупки. Владимир Чернусь из IBC Real Estate отмечает устойчивое угасание интереса потребителей к ноябрьским акциям. Аналитики Focus Technologies представили прогноз посещаемости торговых центров на ноябрь 2025 года. Согласно их расчетам, трафик торговых площадок будет сопоставим со среднемесячными показателями. Специалисты допускают возможность снижения посещаемости на 3-4% по сравнению с обычными месяцами.
