Экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянов получил срок за хищения у Минобороны
Алексей Куприянов заочно приговорили к 15 годам колонии
Бывшему заместителю начальника ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Алексею Куприянову вынесли заочный приговор — 15 лет колонии. Об этом пишут СМИ.
«Суд постановил признать Алексея Куприянова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 15 лет», — передает ТАСС. Отмечается, что Куприянов также приговорен к штрафу в 369,8 млн рублей.
Куприянов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник способствовал предпринимателю в осуществлении незаконной вырубки лесных массивов, находящихся в ведении военного ведомства.
