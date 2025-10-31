Логотип РИА URA.RU
Экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянов получил срок за хищения у Минобороны

31 октября 2025 в 17:05
Алексей Куприянов заочно приговорили к 15 годам колонии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывшему заместителю начальника ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Алексею Куприянову вынесли заочный приговор — 15 лет колонии. Об этом пишут СМИ. 

«Суд постановил признать Алексея Куприянова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 15 лет», — передает ТАСС. Отмечается, что Куприянов также приговорен к штрафу в 369,8 млн рублей. 

Куприянов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник способствовал предпринимателю в осуществлении незаконной вырубки лесных массивов, находящихся в ведении военного ведомства.

