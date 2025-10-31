Путин назначил выплаты семьям погибших операторов дронов на Донбассе

Новые выплаты применяются на территориях, где ведутся активные боевые действия Фото: Роман Наумов © URA.RU

При гибели в Донбассе операторов дронов их семьям выплатят 5 млн рублей

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Разработчики и операторы робототехнических комплексов и систем, средств РЭБ и беспилотников, а также их семьи получили дополнительные социальные гарантии. Указ о пятимиллионных выплатах в случае гибели таких специалистов в регионах Донбасса и Новороссии подписал президент РФ Владимир Путин.

Гарантии предоставляются "лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов" в Донбассе, Новороссии и приграничье, а также членам их семей.

В случае гибели таких специалистов в течение года "осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей" супруге, детям до 23 лет (учащимся очно), детям старше 18 лет — инвалидам с детства.

При гибели в регионах Донбасса специалистов, работающих с современными военными технологиями, их семьям выплатят по пять миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ предусматривает значительные выплаты семьям погибших разработчиков и операторов беспилотников, робототехнических комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. В перечень получателей входят лица, исполняющие должностные, служебные или трудовые обязанности, а также выполняющие работы или оказывающие услуги в специфических областях.

В случае гибели специалиста, работающего с высокотехнологичными военными системами, его семья получит единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Эта сумма должна быть выплачена в течение года. Право на получение выплаты имеет супруга или супруг погибшего специалиста. Дети погибшего также являются получателями компенсации, если они не достигли возраста 23 лет и обучаются по очной форме в образовательных учреждениях.

Особая категория получателей — дети старше 18 лет, являющиеся инвалидами с детства. Для них выплата предусмотрена независимо от возраста, что обеспечивает долгосрочную социальную защиту наиболее уязвимых членов семьи.

Новые социальные гарантии применяются на территориях, где ведутся активные боевые действия и проводится СВО. Документ распространяется на Донецкую и Луганскую народные республики, которые вошли в состав РФ в 2022 году. Действие указа также охватывает территории Новороссии, включая Запорожскую и Херсонскую области.





Значение беспилотных технологий в современных конфликтах

Подписание указа подчеркивает возросшую роль беспилотных летательных аппаратов и робототехнических систем в современных военных операциях. Дроны стали неотъемлемой частью тактики ведения боевых действий, выполняя разведывательные, ударные и корректировочные функции.

Операторы беспилотников находятся в зоне повышенного риска, несмотря на то, что управляют техникой дистанционно. Их позиции часто становятся целями для противника, который стремится нарушить систему управления беспилотными аппаратами и лишить противоположную сторону технологического преимущества.

Разработчики и специалисты по модернизации беспилотных систем работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, проводя апробацию новых технических решений в реальных боевых условиях. Их деятельность критически важна для постоянного совершенствования военных технологий.

Роль средств радиоэлектронной борьбы

Системы радиоэлектронного подавления стали одним из ключевых элементов современной войны. Они предназначены для нейтрализации беспилотников противника, нарушения его систем связи и координации, а также для защиты собственных войск от высокоточного оружия.

Специалисты по РЭБ работают со сложным оборудованием, требующим высокой квалификации и постоянного обновления знаний. Их задача — создавать электромагнитные помехи, которые делают невозможным управление вражескими дронами и другими системами наведения.

Работа операторов средств радиоэлектронной борьбы сопряжена со значительными рисками, так как их оборудование излучает сигналы, которые могут быть обнаружены противником. Это делает позиции РЭБ приоритетными целями для ударов.

Социальная защита военных специалистов

Новый указ является частью комплексной системы социальной поддержки лиц, участвующих в специальной военной операции. Государство последовательно расширяет перечень гарантий и увеличивает размеры выплат для различных категорий военнослужащих и гражданских специалистов.

Ранее подобные выплаты предусматривались для военнослужащих, участвующих в боевых действиях. Распространение гарантий на операторов дронов и разработчиков робототехники признает их вклад в обеспечение безопасности и обороноспособности страны.

Размер выплаты в 5 миллионов рублей сопоставим с компенсациями, предусмотренными для других категорий участников специальной военной операции. Это подчеркивает равную значимость различных специальностей в современных вооруженных конфликтах.

Развитие робототехнических комплексов

Робототехнические комплексы и системы становятся все более распространенными на поле боя. Они включают наземные платформы для разведки и разминирования, системы дистанционного управления вооружением и автономные боевые модули.

Разработка и модернизация таких систем требует участия высококвалифицированных инженеров и программистов. Многие из них работают непосредственно в зоне боевых действий, проводя испытания новых технических решений в реальных условиях.

Апробация робототехнических комплексов в боевой обстановке позволяет быстро выявлять недостатки и вносить необходимые улучшения. Этот процесс критически важен для создания эффективных систем, способных противостоять современным угрозам.

Системы связи в зоне конфликта

Надежная связь является основой координации действий военных подразделений. Специалисты по системам связи обеспечивают бесперебойную работу каналов передачи данных, голосовой связи и систем управления беспилотниками.

Работа в условиях активного радиоэлектронного противодействия требует от специалистов высокого профессионализма и способности быстро адаптироваться к меняющейся обстановке. Они должны обеспечивать связь даже при попытках противника создать помехи.

Специалисты по связи часто работают на передовых позициях, где риск попадания под обстрел особенно высок. Их деятельность обеспечивает эффективность всех остальных подразделений, делая их работу критически важной для успеха операций.

Поддержка семей погибших специалистов

Предусмотренные указом выплаты призваны обеспечить финансовую стабильность семей, потерявших кормильца. Сумма в 5 миллионов рублей позволяет решить неотложные материальные проблемы и создать финансовую подушку безопасности на будущее.

Особое внимание уделено детям погибших специалистов, которые получают возможность продолжить образование без финансовых затруднений. Это важно для их будущего и позволяет реализовать жизненные планы, несмотря на трагическую потерю.

Включение в число получателей детей-инвалидов старше 18 лет демонстрирует комплексный подход к социальной защите. Эта категория граждан нуждается в постоянной поддержке, и государственная выплата помогает обеспечить их потребности.

Перспективы развития системы гарантий

Подписание нового указа может стать основой для дальнейшего расширения системы социальных гарантий. По мере развития технологий и появления новых специальностей, связанных с обороной, перечень получателей поддержки может быть расширен.

Государство демонстрирует готовность признавать вклад различных категорий специалистов в обеспечение безопасности страны. Это создает прецедент для включения в систему гарантий других высокотехнологичных специальностей, работающих в интересах обороны.