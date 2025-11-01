Украинские БПЛА атаковали Москву и еще несколько российских регионов: карта ударов дронов за 1 ноября

Дроны ВСУ ударили по нескольким российским территориям Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Поздней ночью, 1 ноября, были сбиты украинские дроны, летевшие в сторону Москвы. По последним данным, средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также БПЛА ликвидированы в небе над Тульской, Ростовской и Воронежской областями. Для некоторых районов Липецкой области объявлен режим угрозы атаки беспилотников. В Пензенской области введен план «Ковер». Кроме того, по данным Росавиации, в настоящее время временно закрыты три аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 1 ноября — в материале URA.RU.

Атака на Москву

Первое сообщение о сбитом беспилотнике появилось в 00:40 по мск. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале сообщил, что средства ПВО уничтожили дрон, летевший в сторону столицы.

Спустя почти час, в 01:55 по мск, появилось сообщение об еще одном сбитом БПЛА. Спустя 14 минут Собянин опубликовал информацию, что был ликвидирован третий беспилотник ВСУ. Не прошло и получаса, как вновь появились данные об уничтоженном украинском дроне. Последние на данный момент два БПЛА сбиты в 03:48 по мск.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. По информации Собянина, на месте падения обломков каждого дрона в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Тульская область: четыре сбитых БПЛА

В небе над регионом сбито четыре украинских беспилотника. Данных о раненых и разрушениях инфраструктуры нет. Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на месте крушения одного из БПЛА сейчас работают специалисты.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — написал Миляев. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Воронежская область: сбито не менее четырех дронов ВСУ

Средства ПВО ликвидировали не менее четырех украинских БПЛА на территории трех муниципалитетов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, губернатор Воронежской области сообщил об отмене режима непосредственного удара беспилотников по Воронежу и Нововоронежу. Также он дал отбой опасности атаки дронов ВСУ.

Ростовская область: атакованы три района

Подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов над северной частью Ростовской области. Атака БПЛА была отражена в трех районах региона — Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших среди населения не зафиксировано. В настоящее время продолжается работа по установлению полной картины произошедшего и оценке возможных последствий на местах падения обломков беспилотников.

Липецкая область: угроза атаки дронов

В ряде районов в течение ночи действовал красный уровень угрозы атаки беспилотников. Кроме того, на территории всего региона был введен желтый уровень воздушной опасности. Ближе к утру, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, все ограничения были отменены.

Пензенская область: план «Ковер»

В регионе действует режим беспилотной опасности. Также ночью вводился план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Ранним утром губернатор Пензенской области сообщил об открытии воздушного пространства.

