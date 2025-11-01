Трамп готов ввести военных в Нигерию Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством. Он приказал своим военным подготовить меры, которые могут быть предприняты против радикалов в Нигерии. Об этом он заявил в соцсетях.

«Если правительство Нигерии продолжит убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния», — написал Трамп в Truth Social. Военное ведомство, по его словам, будет готовиться к возможным действиям.