В мире

США

Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством

02 ноября 2025 в 02:34
Трамп готов ввести военных в Нигерию

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством. Он приказал своим военным подготовить меры, которые могут быть предприняты против радикалов в Нигерии. Об этом он заявил в соцсетях.

«Если правительство Нигерии продолжит убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния», — написал Трамп в Truth Social. Военное ведомство, по его словам, будет готовиться к возможным действиям.

Ранее сообщалось о других заявлениях Трампа. В частности, о возобновлении испытаний ядерного оружия, которые являются поиском рычага давления на Китай и Россию. 

