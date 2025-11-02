На Солнце возобновились сильные вспышки

На Солнце зафиксирована сильная вспышка после двухнедельного перерыва Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Солнце зафиксирована сильная вспышка после двухнедельного перерыва. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на 2 недели», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что вспышка наблюдалась около 11 минут с 03:26 до 03:37 по мск. Событие не окажет воздействия на Землю

В сообщении отмечается, что по используемой классификации выше уровня M располагаются только самые сильные события уровня X. Ученые прогнозируют, что ночное событие станет предвестником длительного всплеска солнечной активности продолжительностью не менее недели. Пик активности придется на период с 3 по 9 ноября.

Продолжение после рекламы