На Солнце возобновились сильные вспышки
На Солнце зафиксирована сильная вспышка после двухнедельного перерыва
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Солнце зафиксирована сильная вспышка после двухнедельного перерыва. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на 2 недели», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что вспышка наблюдалась около 11 минут с 03:26 до 03:37 по мск. Событие не окажет воздействия на Землю
В сообщении отмечается, что по используемой классификации выше уровня M располагаются только самые сильные события уровня X. Ученые прогнозируют, что ночное событие станет предвестником длительного всплеска солнечной активности продолжительностью не менее недели. Пик активности придется на период с 3 по 9 ноября.
Также сообщается о выходе к Земле двух крупных центров активности на левом краю Солнца с магнитными петлями высотой до 200-300 тысяч километров. Для сравнения: диаметр Земли составляет около 13 тысяч километров. Присутствие на обратной стороне Солнца заметных центров активности прогнозировалось по сильным взрывам, которые наблюдались на прошлой неделе. Теперь эти центры переходят на сторону, обращенную к Земле.
