ВСУ атаковали энергообъекты ЛНР

02 ноября 2025 в 13:14
Из-за атаки ВСУ в некоторых населенных пунктах ЛНР жители остались без воды и электричества

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские беспилотники ударили по четырем подстанциям в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Ночью была массированная атака на энергетический комплекс республики», — написал губернатор Пасечник. Речь идет о подстанциях в Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов. По словам губернатора, к утру часть потребителей и социально-важных объектов запитали по резервным носителям.

Электроснабжение восстановлено еще не полностью, а у жителей могут быть перебои в подаче воды. Аварийные бригады сейчас проводят ремонтируют и восстанавливают повреждения.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

