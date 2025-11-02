ВСУ атаковали энергообъекты ЛНР
Из-за атаки ВСУ в некоторых населенных пунктах ЛНР жители остались без воды и электричества
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украинские беспилотники ударили по четырем подстанциям в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Ночью была массированная атака на энергетический комплекс республики», — написал губернатор Пасечник. Речь идет о подстанциях в Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов. По словам губернатора, к утру часть потребителей и социально-важных объектов запитали по резервным носителям.
Электроснабжение восстановлено еще не полностью, а у жителей могут быть перебои в подаче воды. Аварийные бригады сейчас проводят ремонтируют и восстанавливают повреждения.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
