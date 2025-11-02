Украинская разведка пыталась десантироваться в Красноармейске
Российская армия атаковала украинских разведчиков
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российские военнослужащие пресекли попытку высадки еще одной группы разведчиков ВСУ под Красноармейском. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группу сразу же была атакована, есть погибшие и раненые», — цитирует ТАСС Кимаковского.
Российские военнослужащие нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области Украины. Атака пришлась, предположительно, по местам проведения тренировок личного состава ВСУ. Также на фронте ВС РФ продолжают продвигаться на Красноармейском направлении. По данным военкоров, российские военные завершили физическое окружение Мирнограда и Красноармейска (украинское название Покровск), выйдя к хутору Запорожский. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.