Удары ВС РФ по Яворовскому полигону, бои за Красноармейск и Купянск: карта СВО 1 ноября

Российские военнослужащие нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области Украины. Атака пришлась, предположительно, по местам проведения тренировок личного состава ВСУ.

Также на фронте ВС РФ продолжают продвигаться на Красноармейском направлении. По данным военкоров, российские военные завершили физическое окружение Мирнограда и Красноармейска (украинское название Покровск), выйдя к хутору Запорожский.

Кроме того, российская армия с начала 2025 года освободила более 280 населенных пунктов. Контроль был установлен в ДНР, ЛНР, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Сколько населенных пунктов освобождено в 2025 году

На данный момент ВС РФ освободили 285 населенных пунктов с начала 2025 года. Это следует из данных ежедневных и еженедельных сводок Минобороны России. Согласно этой информации, контроль над населенными пунктами был установлен в ДНР, ЛНР, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях.

Удар по Яворовскому полигону

Российские войска атаковали Яворовский полигон, расположенный на территории Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых ведомствах. Согласно имеющимся сведениям, целью нанесенных ударов стали объекты, где предположительно проводилась подготовка украинских военнослужащих.

Яворовский военный полигон расположен во Львовской области. Его создали еще во времена СССР. С начала спецоперации российские военные несколько раз наносили удары по этому объекту. Первая атака на полигон произошла в марте 2022 года. Тогда около 150 военнослужащих ВСУ получили ранения.

Продвижение ВС РФ после освобождения Красногорского

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе освобождения Красногорского в Запорожской области продвинулись на несколько километров. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате штурмовых действий противник потерял большое количество живой силы и бронетехники. Подразделения группы „Восток“ продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», — сказано в telegram-канале военного ведомства.

Красногорское освободили 30 октября. Контроль над населенным пунктом установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии.

Ситуация в Красноармейске

Бойцы группировки войск «Центр» наращивают наступление в Красноармейске (украинское название Покровск) и завершили тактическое окружение Мирнограда, а также восточных районов Покровска, сообщил военкор Юрий Котенок. Российские подразделения вышли к населенному пункту Запорожский и заняли лесопосадки севернее психоневрологического интерната, где расстояние до ближайших позиций ВСУ составляет порядка 500 метров. Кроме того, продвижение зафиксировано в лесополосах к северу от улицы Молодежная.

Восточнее противник продолжает контролировать масштабный укрепленный район в районе населенных пунктов Ровное и Светлое, где фиксируется сосредоточение украинских формирований. Со стороны Родинского российские войска осуществляют штурмовые действия в направлении хутора Запорожский и достигли небольшого продвижения севернее данного населенного пункта, двигаясь вдоль дороги в сторону Гришино.

Бои в районе Купянска

Согласно поступающим данным, подразделения группировки войск «Запад» окружили позиции противника в районе населенных пунктов Куриловка, поселок Силикатный, Купянск Узловой и Садовое. Кроме того, поступают сведения о том, что российские войска прорвали линию обороны противника в направлении северо-восточнее Петропавловки. В результате наступательных действий военнослужащие вышли с северного направления к восточной части населенного пункта и установили контроль над его центральной частью.

На правом берегу под контролем противника в Купянске находится территория на южной окраине в районе улиц Вербицкого и Сеньковской, а также восточная часть переулка Речной и прилегающий карьер. К северу от Купянска ВСУ предпринимает попытки контрнаступления в сторону Голубовки, а западнее — со стороны Нечволодовки по направлению к Московке и микрорайону Юбилейный.

Ситуация на остальных участках фронта

Сумское направление

На Сумском направлении штурмовые подразделения морской пехоты группировки войск «Север» осуществили продвижение вдоль лесополос в районе Андреевки, пишет telegram-канал «Два Майора». Глубина продвижения составила порядка 150 метров. В настоящее время российские военнослужащие занимаются укреплением занятых позиций. На Теткинском и Глушковском участках линии соприкосновения российская артиллерия наносила огневые удары по позициям ВСУ, расположенным в районе Искриковщины.

Кроме того, подразделения бригады и полка ВСУ понесли критические потери при проведении штурмовых операций в Сумской области. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«На сумском направлении командование ВСУ в „мясных штурмах“ практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка», — рассказал источник. Его слова приводит ТАСС.

Харьковское направление