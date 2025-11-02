У ВСУ не получилось прорваться к реке Оскол под Купянском

ВСУ не смогли прорваться через ВС РФ в районе Купянска Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert

Российские военные остановили попытку украинских военных прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового. Об этом сообщили в Минобороны РФ. За минувшие сутки в районе Купянска потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

«За сутки в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Ведомство отметило, что попытка прорыва ВСУ в районе Купянска была пресечена подразделениями российской армии в ходе боевых действий на этом участке фронта.