Армия и оружие

У ВСУ не получилось прорваться к реке Оскол под Купянском

02 ноября 2025 в 14:42
ВСУ не смогли прорваться через ВС РФ в районе Купянска

ВСУ не смогли прорваться через ВС РФ в районе Купянска

Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert

Российские военные остановили попытку украинских военных прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового. Об этом сообщили в Минобороны РФ. За минувшие сутки в районе Купянска потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

«За сутки в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Ведомство отметило, что попытка прорыва ВСУ в районе Купянска была пресечена подразделениями российской армии в ходе боевых действий на этом участке фронта.

Купянск-Узловой находится в Харьковской области. Река Оскол является важным географическим рубежом в этом районе. На днях в Генштабе ВС РФ информировали президента России Владимира Путина о полном окружении украинских сил в районе Купянска. Ранее группировка «Запад» установила контроль над переправой через реку Оскол, блокировав украинские подразделения на данном участке фронта.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

