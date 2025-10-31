Клещи сомкнулись: как дроны и штурмовики завершают окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске

Путин разрешил журналистам посетить зоны окружения ВСУ в Красноармейске Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 26 октября 2025 года доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном окружении крупной группировки Вооруженных сил Украины в районе Купянска и Красноармейска, а также частичном блокировании противника в Димитрове. Особое внимание в докладе было уделено именно Красноармейску, где российские подразделения завершили сжатие кольца, полностью отрезав украинские войска от возможных путей отхода или подкрепления.

Украинское руководство упорно отказывается признавать факт окружения своих подразделений, несмотря на очевидные свидетельства: российские войска прочно закрепились в южных кварталах Красноармейска. Подробнее об окружении — в материале URA.RU.

Окружение в Красноармейске

Минобороны России сообщило, что украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Красноармейске (ДНР), не реагируют на призывы российской стороны сдаться и сохранить себе жизнь. По данным ведомства, они укрываются в жилых домах и используют лесополосы для маскировки своих перемещений.

В то же время Минобороны подчеркнуло, что все передвижения противника отслеживаются операторами разведывательных беспилотников, которые передают координаты укрытий ударным дронам. Ведомство также опубликовало видео, на котором запечатлены атаки дронов по военной технике ВСУ, жилому дому и украинскому солдату, выбегающему с приусадебного участка.

Ликвидация окруженной группировки ВСУ

Минобороны России сообщило, что операторы ударных беспилотников группировки «Центр» срывают попытки украинских военнослужащих прорваться из окруженных районов Красноармейска. Штурмовые подразделения, в свою очередь, продолжают ликвидацию блокированных формирований в районе железнодорожного вокзала.

«Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино», — проинформировало вечером 30 октября Министерство обороны России, передает газета «Известия». В ведомстве также подчеркнули, что разведывательные и ударные БПЛА полностью контролируют воздушное пространство над Красноармейском и уничтожают технику, вооружение и личный состав ВСУ, предпринимающие попытки прорыва из окружения.

Призыв к отступлению

Ранее украинский офицер с позывным Алекс призвал сдать Красноармейск ради спасения личного состава ВСУ. Он отметил, что, несмотря на повышенное внимание к Покровску, украинские силы не контролируют город полностью и, по его мнению, в ближайшее время могут его потерять — что, по его словам, не является наихудшим исходом, сообщает РБК.

Офицер выразил обеспокоенность судьбой находящихся в городе украинских военнослужащих. Он также отметил, что, исходя из текущей оперативной обстановки, ВСУ в любом случае будут вынуждены оставить этот населенный пункт.

Попытка вырваться из окружения

Российские войска сорвали девять попыток украинских военных вырваться из окружения. Также были пресечены попытки деблокировать окруженную группировку со стороны села Гришино.

«Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой народной республики», — сказано в сообщении Минобороны. По данным Минобороны РФ, штурмовые отряды ведут зачистку в районе железнодорожного вокзала Красноармейска и села Гнатовка, а с востока продолжается сжатие кольца окружения. С 26 октября, когда в окружении оказалось порядка 5,5 тысяч военнослужащих ВСУ, российские подразделения укрепили позиции на южной окраине города и в соседнем Димитрове, выбив противника с ключевых рубежей.

Прекратили боевые действия для доступа журналистов к окруженным

Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить иностранным журналистам — в том числе украинским — беспрепятственный доступ в районы окружения ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По указанию главы государства российская сторона готова на 5–6 часов прекратить огонь и открыть безопасные коридоры для въезда и выезда журналистов, при условии соблюдения гарантий безопасности как для прессы, так и для российских военнослужащих, передает RT. Украинские журналисты могут попасть в зону при наличии обращения к командованию ВСУ.

Оценка Путина

Владимир Путин сообщил, что противник оказался блокированным в окружении в двух местах — в Купянске и Красноармейске.