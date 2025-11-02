Над Кубанью и Черным морем уничтожено 15 украинских БПЛА
Над Краснодарским краем было уничтожено 14 украинских дрона, заявили в ведомстве
За три часа над территорией Краснодарского края и Черного моря были сбиты 15 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 9.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства. Один беспилотник был перехвачен над акваторией Черного моря и 14 БПЛА — над Краснодарским краем.
В ночь на 2 ноября было перехвачено 164 украинских беспилотников. Согласно информации Министерства обороны, над Черным морем было сбито 39 БПЛА, а над Краснодарским краем — 32 беспилотника.
