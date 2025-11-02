Дроны ВСУ массово атаковали российские регионы в период праздников: карта ударов БПЛА 2 ноября
Больше всего БПЛА сбито над акваторией Черного моря
Прошедшей ночью, 2 ноября, украинские беспилотники атаковали несколько российских территорий. В частности, в Ростовской области ранения получили два человека. Также оказались повреждены два частных дома и легковой автомобиль. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Также под ударом оказался юг России. В Туапсе фрагменты сбитого беспилотника повредили танкер и многоквартирный дом.
БПЛА были сбиты в небе над Орловской, Тульской и Волгоградской областями. На фоне возможных ударов дронов ВСУ режимы беспилотной и ракетной опасности вводились в нескольких российских регионах.
Кроме того, на данный момент, по данным Росавиации, не работают пять аэропортов. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ в период праздничных дней в стране — в материале URA.RU.
Сколько БПЛА сбито за прошедшую ночь
За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 164 беспилотника, запущенных с украинской стороны. Больше всего дронов уничтожено над акваторией Черного моря — 39. Над Краснодарским краем ликвидировано 32 БПЛА. В небе над Крымом сбито 26 дронов ВСУ. В Брянской области уничтожено 20 украинских беспилотников. По девять БПЛА ликвидировано над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями. Шесть в Липецкой области, пять в Воронежской, три в акватории Азовского моря и по два дрона сбито в Белгородской, Курской и Тульской областях. Об это сообщили в официальной сводке Минобороны России.
Ростовская область: раненые жители и последствия
Украинские дроны атаковали хутор Ленинаван Мясниковского района. В результате загорелся легковой автомобиль, который был оперативно потушен прибывшими спасателями. Повреждения получили два частных дома, а в соседних зданиях повыбивало стекла. Кроме того, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», — написал Слюсарь. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Он также добавил, что в течение ночи средства ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах. В Первомайском районе региона БПЛА упал на металлический ангар. Из-за чего рядом загорелась сухая трава.
«Из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 кв метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали», — сообщил Слюсарь.
Юг России: пожар в Туапсе и ракетная опасность в Сочи
В населенном пункте Сосновый Туапсинского округа зафиксировано повреждение жилого многоквартирного здания вследствие падения фрагментов беспилотника. Осколки БПЛА поразили третий этаж строения, из-за чего были выбиты стекла.
Одновременно с этим в акватории Туапсинского порта обломки уничтоженных беспилотников упали на нефтеналивное судно. В результате инцидента на танкере вспыхнул пожар.
В Сочи приведены в действие системы противовоздушной обороны. Об объявлении ракетной опасности в городе сообщил мэр Андрей Прошунин. Помимо этого, угроза возможной атаки БПЛА также объвлена на территории Новороссийска.
Орловская область: повреждена инфраструктура
В Орле вследствие падения фрагментов БПЛА были выбиты стекла в ряде строений, повреждены оказались несколько машин и хозпостроек. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на местах инцидентов ведут работу специалисты МЧС и представители правоохранительных структур, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Тульская область: без происшествий
Пострадавших и разрушений в ходе украинской атаки не зафиксировано. В регионе также отменен режимо опасности БПЛА, рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Волгоградская область: атака на энергообъекты
Украинские БПЛА предприняли попытку атаковать энергетическую инфраструктуру региона. Однако средства ПВО успешно локализовали вражеские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Волоградской области Андрей Бочаров.
Пензенская и Оренбургская области: план «Ковер»
В регионах действует режим беспилотной опасности. По информации губернаторов Пензенской и Оренбургской областей, ночью несколько раз вводился план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При этом сохраняются ограничения на полеты и вылеты воздушных судов.
Татарстан: беспилотная опасность
В республике введен режим опасности дронов. Ограничения действуют с поздней ночи. К моменту публикации ситуация в Татарстане остается без изменений.
Липецкая область: воздушная опасность
В течение ночи для разных районов региона вводился красный уровень угрозы атаки дронов. Позже стало известно о действии воздушной опасности на территории всего региона. Лишь утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отменил все ограничения.
Воронежская область: угроза непосредственной атаки БПЛА
Во всем регионе ночью была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Жителям рекомендовали не подходить к окнам. В Воронежской области к утра отменили опасность атаки дронов. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.
Какие аэропорты сейчас не работают
В воздушных гаванях Саратова, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Ульяновска приостановлен прием и отправка самолетов. Это сделано в целях безопасности пассажиров. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он также рассказал, что работа аэропортов в течение ночи возобновлена в Саратова, Волгограде, Самаре, Геленджике, Краснодаре, Сочи, Оренбурге, Пензе и Уфе.
