На месте происшествия работают оперативные службы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В микрорайоне Оптимистов в Новом Уренгое (ЯНАО) загорелась квартира в многоэтажном доме. На месте происшествия были обнаружены тела мужчины и женщины. О том, что известно о пожаре к этому часу, читайте в материале URA.RU.

Пожар на улице Оптимистов, 2/1

Сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Оптимистов, 2/1 поступило в 04:34. Огонь зафиксирован спасателями на балконе четвертого этажа. Открытое горение устранено в 05:17.

Трупы мужчины и женщины

В ходе разведки помещения, сотрудники противопожарной службы обнаружили тела мужчины и женщины. В настоящее время устанавливаются причины их гибели. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Нового Уренгоя Вячеслав Зайков.

Комментарий следственных органов

По факту гибели двух человек при пожаре в Новом Уренгое Следственный комитет начал доследственную проверку. В ведомстве сообщили, что оперативной группой проведен осмотр места пожара, опрашиваются очевидцы происшествия. Руководитель СУ СК России по ЯНАО генерал-майор юстиции Андрей Егоров взял на контроль ход проверки. Для установления причин произошедшего назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Соболезнования главы Нового Уренгоя

Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин выразил соболезнования близким погибших в пожаре в квартире на улице Оптимистов, 2/1. Как отметили в пресс-службе главы города, причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.



